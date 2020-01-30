ВОЗ официально признала вспышку коронавируса ЧС международного значения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом рассказал гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

При этом он подчеркнул, что эксперты ВОЗ верят в возможность остановить вспышку болезни. Также, по словам Гебрейесуса, организация рекомендовала присвоить коронавирусу временное название «острое респираторное заболевание 2019-nCoV», а самому вирусу дать временное имя «2019-nCoV».

Согласно последним данным, по всеми миру заболело уже 7834 человек, 7736 случаев зарегистрировано в Китае, а 98 - в 18 других государствах. Состояние 1370 человек медики оценивают как тяжелое, 170 заболевших скончались. Еще у 12 тысяч 167 человек подозревают наличие смертельно опасного вируса.

В КНР оценивают уровень распространения заболевания как очень высокий.