В посольстве РФ прокомментировали задержанный из-за «коронавируса» круизный лайнер в Италии

На борту задержанного в Италии круизного лайнера зараженных коронавирусом нет, о чем сообщают итальянские СМИ. Однако, официального заключения санитарных служб пока тоже не приводится, сообщили «Звезде» в посольстве РФ.

Те же россияне, которые должны сесть на судно в порту Чивитавеккья, в случае задержки будут обеспечены гостиницей.

«Наш дипломат находится в порту и имеет рабочий контакт с портовыми властями, а также с российскими гражданами, которые там находятся», - отметил советник посла Алексей Фадеев.

Ранее сообщалось, что на борту задержанного круизного лайнера Costa Smeralda находятся 67 россиян. Инцидент произошел в порту Чивитавеккья в 100 километрах от итальянской столицы.

При обследовании судна, была обнаружена китайская пассажирка с признаками заболевания, очаг распространения которого находится в провинции Хубэй в КНР.

Российским дипломатам удалось установить точное количество соотечественников и связаться с ними.

Всего на туристическом корабле, который совершает круиз по Средиземному морю, находятся шесть тысяч человек и около тысячи членов экипажа, которым пока запрещено сходить на берег.