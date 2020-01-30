«Все китайцы в масках»: турист из РФ сообщил о ситуации на задержанном из-за коронавируса лайнере

Многие пассажиры задержанного в порту Чивитавеккья в Италии круизного лайнера Costa Smeralda до сих пор не знают, почему судно остановили. Свободного доступа в интернет на лайнере нет, а сотрудники о происходящем не распространяются, рассказал «Звезде» находящийся на борту российский турист Мингиян Уташев.

По его словам, по громкоговорителю пассажирам лайнера объявили, что проверка корабля проводится в связи с «международными санитарными обстоятельствами», а затем назвали имена двух человек и пригласили их пройти в свои номера. Через несколько часов туристам сообщили об окончании проверки и необходимости дождаться ее результатов.

«Насчет того, что у кого-то обнаружен коронавирус или какие-то подозрения на него, ничего этого никому не говорили. Многие этого даже и не знают... Потому что на корабле нет интернета, он платный», - пояснил Уташев.

Он добавил, что паника на корабле отсутствует, люди отдыхают в ресторанах и барах, однако после задержания судна «все китайцы ходят в масках».

Круизное судно остановили в порту утром 30 января. На борту лайнера находятся около шести тысяч человек и тысяча членов экипажа, из которых 67 - граждане РФ. По сообщениям местных СМИ, вирусологи обследовали 54-летнюю уроженку китайского Макао. После того, как результаты анализов будут готовы, итальянские власти примут решение о дальнейшей судьбе пассажиров и экипажа. Ситуацию также прокомментировали в посольстве России в Италии.