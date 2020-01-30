Оскорбления и угрозы: опубликовано видео «воспитания» детей в костромском детском саду

В детском саду № 10 города Кострома разгорелся скандал. Там помощница воспитательницы кричала на детей и оскорбляла их. Инцидент был снят на видео родителями малышей, после чего запись появилась в социальной сети «ВКонтакте».

На записи слышно, как женщина кричит детям о том, что у нее сегодня нет настроения и ей наплевать на них. При этом она угрожает малышам физической расправой. Спустя какое-то время няня называет группу маленькими мерзавцами и приказывает каждому из них взять полотенце.

«У меня сегодня настроение плохое! Мне плевать на вас! Сейчас все выхватите!... Маленькие мерзавцы, все полотенца взяли на подоконнике!», - громко обращается она к детям.

По словам матери одного из воспитанников, малыши неоднократно жаловались на раздражительную няню. В связи с этим утром 28 января она решила послушать, что происходит в группе и, в итоге, стала свидетелем неприятной сцены.

Начальник отдела реализации программ дошкольного образования управления образования Костромской области Оксана Турыгина сообщила, что по данному факту начата проверка. По ее словам, нянечка является многодетной матерью. Женщина работает в детском саду пять лет и за это время жалоб на нее не было, пишет URA.RU.