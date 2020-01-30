Первый зарубежный визит: Мишустин прибыл в Казахстан на заседание ЕМПС

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Алма-Ату. Посещение Казахастана стало первым его зарубежным визитом в должности главы правительства.

В Алма-Ате Мишустин посетит заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). На нем будут обсуждаться устранение препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, интеграция национальных информационных систем, взаимодействие в области таможенного регулирования.

В ходе визита премьер-министр также выступит на форуме «Цифровое будущее глобальной экономики», сообщает РИА Новости.

Мишустин занял пост главы кабмина 16 января, днем ранее его предшественник Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. До поста премьер-министра Мишустин занимал должность главы Федеральной налоговой службы.