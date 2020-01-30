В МИД РФ назвали «шоу» высылку российских дипломатов из Болгарии

Болгария устроила шоу вокруг высылки российских дипломатов. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, посольство России уведомили о таком решении лишь после того, как информацию растиражировали СМИ.

«Каких-либо материалов, доказательств, оснований, которые послужили поводом для принятия подобных решений или виновности этих людей, предъявлено не было... Такое шоу было устроено», - сказала она.

Захарова добавила, что со стороны Москвы подобные действия выглядят как намерение сорвать существующие договоренности и «отравить атмосферу дружбы». Представитель МИД подчеркнула, что Москва оставляет за собой право на ответные действия.

Двух российских дипломатов в Болгарии объявили персонами нон-грата, заявив, что они якобы занимались шпионажем. На то, чтобы выехать из страны, им дали 48 часов. Москва назвала этот шаг идущим вразрез с взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений.