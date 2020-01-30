Подразделения российской военной полиции продолжают патрулирование в САР

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Так, с начала процесса урегулирования было проведено 2348 гуманитарных акций, а общий вес гуманитарного груза составил 3943,3 тонны. Кроме того, за минувшие сутки медицинские специалисты Министерства обороны РФ оказали помощь 277 сирийским гражданам в населенных пунктах Кобани провинции Алеппо, Камишлия провинции Хасеке. Всего медицинская помощь была оказана 121089 жителям Сирии.

Кроме того, продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября прошлого года. Подразделения российской военной полиции продолжают патрулирование по маршрутам Аджами – Эль-Хутта – Мешерфа – Тлейла – Абу-эль-Кафт – Эль-Бира - Харуфия-Кебир – Хамир-Лабда – Кабер-Кебир – южная окраина Ммембидж – Курд-Тахтани – Бозгекли – Мешерфет-эль-Буайр – Делиафар – Халед-эль-Хиджан – Маисра – Аджами; Аджами – Козджали-Кебир – Абу-эль-Кафт – Хамир-Лабда – Кабер-Кебир – южная окраина Мембидж – Умм-эс-Сафа – Зуб-Альбин – Аджами в провинции Алеппо.

Также продолжается патрулирование по маршруту: Камишлия – электростанция Мабрук – Камишлия в провинции Хасеке.

Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами и без происшествий.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Квайрес – аэродром Метрас – Швайхан – Айн-Иса – Мишрака - Хак-эль-Сура – Эт-Табка – Бир-Хамид-эль-Али – аэродром Квайрес; аэродром Камишлия – Шейрек – Деллик – Касра – Духайт – Телль-бум – Салам-Алайк – Шейрек – аэродром Камишлия.