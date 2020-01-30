РЖД отменили приказ о прекращении грузового сообщения с КНР

«Российские железные дороги» отменили приказ о прекращении с 31 января грузового сообщения с КНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ, подписанный первым заместителем Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Сергеем Колесниковым.

«В связи с поступившими разъяснениями (приказ Минтранса России 25 от 30 января 2020 года) оперативный приказ 89 от 30 января 2020 года отменяется», - говорится в заявлении.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия с 31 января приостанавливает железнодорожное пассажирское сообщение с Китаем. С таким сообщением она выступила по итогам заседания оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.

К настоящему времени число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 8,1 тысячи человек. Количество людей, которые умерли после заражения, достигло 171. Заболевание было выявлено еще в 18 странах.