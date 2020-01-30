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Иллюзия невесомости: каким будет монумент солдату на месте Ржевской битвы

Константин Коковешников
20:22 30.01.2020
Открыть масштабный памятник планируют к 75-летию Победы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

На месте боев Великой Отечественной войны подо Ржевом начали установку бронзового памятника солдату. Он станет одним из самых масштабных на всем постсоветском пространстве и за его пределами.

Грандиозная фигура в высоту достигает 25 метров, а весит вместе с каркасом почти 200 тонн. При этом создается иллюзия невесомости - благодаря 35 журавлям, которые символизируют улетающие в вечность души.

Оружие, с которого сделали слепок для памятника, предоставили в Российском военно-историческом обществе. Сам образ солдата - собирательный, но черты лица были взяты с фотографий непосредственных участников Ржевской битвы, предоставленных Минобороны. Имена многих солдат высечены на стенах напротив памятника.

«Самое главное, это памятник именно солдату. Не маршалу, не адмиралу, не генералу! Это солдатам, которые своей жизнью заплатили за то, чтобы сдержать здесь огромную армаду немцев, не дать им пройти к Сталинграду, не дать возможность прорваться в Москве, не дать возможность вывести свои войска на Кавказ», - отметил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

По масштабу и значению монумент встанет в один ряд с такими памятниками, как Родина-мать на Мамаевом кургане в Волгограде, Воин-освободитель в берлинском Трептов-парке и другими знаковыми скульптурами.

После установки памятнику предстоит авторская обработка: зачистка швов, тонировка и покрытие воском. Открыть мемориал планируют к 75-летию Победы.

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