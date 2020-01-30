Бывший полицейский признался в применении силы к Голунову

Бывший полицейский Максим Уметбаев признался в том, что превысил полномочия и избил журналиста Ивана Голунова во время задержания. Об этом он заявил в зале суда сегодня, 30 января.

«Я открыто разговариваю со следствием, частично признаю вину. Я применил необоснованную физическую силу при задержании потерпевшего», - цитирует Уметбаева ТАСС.

По словам его адвоката, на первом допросе бывший правоохранитель признал, что дал журналисту пощечину. Однако свою причастность к фальсификации и участию в сговоре по подбросу наркотиков Уметбаев признавать отказался.

Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. По сообщениям полиции, у него были найдены наркотики. Сотрудник СМИ сразу заявил, что наркотики ему подбросили. Позже уголовное преследование отменили «в связи с недоказанностью участия» Голунова в преступлении. В отношении пяти бывших работников МВД были возбуждены уголовные дела.