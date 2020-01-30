СМИ: самолет Москва - Ростов аварийно возвращается во Внуково
По данным средств массовой информации, пассажирский лайнер готовится к аварийной посадке в аэропорту Внуково. Самолет вылетел из Москвы и должен был проследовать в Ростов-на-Дону.
Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета через пятьдесят минут. Точные причины случившегося уточняются. В данный момент лайнер вырабатывает топливо, чтобы произвести посадку.
В комментарии «Звезде» представители авиакомпании UTair заявили, что решение было принято в целях безопасности и опровергли информацию об аварийности посадки.
«Сработал датчик положения закрылок, и командир принял решение в целях безопасности вернуться в аэропорт вылета. Сейчас самолет в штатном режиме согласно правилам вырабатывает топливо перед посадкой», - сообшили в Utair.