СМИ: самолет Москва - Ростов аварийно возвращается во Внуково

По данным средств массовой информации, пассажирский лайнер готовится к аварийной посадке в аэропорту Внуково. Самолет вылетел из Москвы и должен был проследовать в Ростов-на-Дону.

Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета через пятьдесят минут. Точные причины случившегося уточняются. В данный момент лайнер вырабатывает топливо, чтобы произвести посадку.

В комментарии «Звезде» представители авиакомпании UTair заявили, что решение было принято в целях безопасности и опровергли информацию об аварийности посадки.