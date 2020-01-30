Нетаньяху вернулся в Израиль с освобожденной Иссахар

В Израиле в аэропорту Бен-Гурион приземлился самолет с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. На борту воздушного судна также находится супруга израильского премьера Сара и помилованная президентом РФ израильтянка Наама Иссахар.

О прибытии израильского премьера на родину сообщает Haaretz.

В четверг, 30 января, Нетаньяху встретился в столичном аэропорту Внуково с Иссахар и ее матерью. Встреча стала второй для израильского премьера в этот день.

Ранее он встретился с президентом России Владимиром Путиным и поблагодарил его за помилование гражданки Израиля. По словам российского лидера, позитивную роль в решении вопроса Иссахар сыграло то, что девушка не пересекала границу РФ.

Гражданку Израиля задержали в 2019 году в столичном аэропорту Шереметьево на пути из Дели в Тель-Авив с несколькими граммами наркотического вещества. Позже ее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав виновной в контрабанде наркотиков.