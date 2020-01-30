Москалькова прокомментировала заявление Зеленского о «новом обмене осужденными» между РФ и Украиной

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ничего не знает о подготовке нового обмена осужденными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Ранее о нем заявлял украинский лидер Владимир Зеленский.

Москалькова подчеркнула, что, если бы была соответствующая информация, то она бы принимала участие в данной деятельности.

В настоящее время Москалькова находится с визитом в Страсбурге, где общается с украинской коллегой Людмилой Денисовой. Однако, по ее словам, никакой сверки документов или списков, связанных с обменом, не осуществлялось, сообщает «Коммерсант».

О том, что Киев начал переговоры с Москвой по новому обмену, ранее сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. Двадцать третьего января в Иерусалиме он заявил, что Украина ведет переговоры об освобождении удерживаемых граждан.

Последний обмен заключенными между обеими сторонами состоялся 7 сентября 2019 года.