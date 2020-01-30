«Маски не выдают»: туристы рассказали о происходящем на задержанном из-за коронавируса круизном лайнере

На борту задержанного в Италии из-за подозрения на коронавирус круизного лайнера Costa Smeralda не проводится профилактики распространения заболевания. Об этом «Звезде» рассказали находящиеся на борту судна туристы.

По словам находящейся на борту семейной пары Александра и Елены, с корабля никого не выпускают, при этом не раскрывается подробностей о происходящем.

«Просто сообщают, что мы будем подвержены санитарной проверке, мы все или отдельные личности. Насколько это затянется - никто не говорит, будет ли возмещен ущерб - тоже», - рассказал Александр.

По их информации, с судна с подозрением на коронавирус забрали семейную пару из Китая.

«Никому на борту не выдают маски, люди могут спуститься вниз покушать... только сотрудникам дали маски», - добавила Елена.

Круизное судно задержали в порту Чивитавеккья утром 30 января. На борту лайнера находятся около шести тысяч человек и тысяча членов экипажа, из которых 67 - граждане РФ. По сообщениям местных СМИ, вирусологи в данный момент обследуют 54-летнюю уроженку китайского Макао. После того, как анализы будут готовы, итальянские власти примут решение о дальнейшей судьбе пассажиров и экипажа.