Названа ежемесячная зарплата зампреда Совбеза РФ

Ежемесячная зарплата заместителя председателя Совета безопасности РФ составит 618 713 рублей. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Как уточняется в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, указ вступает в силу с 16 января 2020 года.

После обращения Путина к Федеральному собранию 15 января Медведев заявил об отставке российского правительства в полном составе. Президент поблагодарил кабмин за совместную работу и попросил исполнять свои обязанности в полном объеме до формирования нового кабинета министров.

Позже Путин ввел должность заместителя председателя Совета Безопасности и назначил на эту должность Дмитрия Медведева.