Путин объяснил, от чего будет зависеть подписание закона о Конституции

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что может не подписать закон о поправке к Конституции. Он добавил, что все будет зависеть от результатов общероссийского обсуждения.

«Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его», - сказал он на встрече с представителями общественности.

Путин подчеркнул, что судьба поправок в Конституцию станет ясна после того, как «люди скажут свое слово».

Во время послания Федеральному Собранию Путин предложил внести изменения в Конституцию. Смысл этих поправок заключается в повышении роли гражданского общества и политических партий. Законопроект с предлагаемыми изменениями был ранее внесен президентом в Госдуму.

В рабочую группу, которая занимается изменениями в главном законе страны, вошли специалисты из разных сфер жизни.