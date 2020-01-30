Опубликованы кадры десантирования летчиков дальней авиации в Амурской области

Более 30 летчиков, штурманов и авиационных спасателей выполнили прыжки с парашютом с вертолета Ми-8 на учениях в Амурской области. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«В Амурской области летчики и специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы дальней авиации отработали задачи по аварийному покиданию воздушного судна с парашютом», - говорится в сообщении.

Прыжки выполнялись с высот от 800 до 3000 метров при температуре ниже 20 градусов. Использовались парашюты «Арбалет-2» и «Д-1-5У». Подобные тренировки летного состава проводятся регулярно не менее двух раз в год, сообщили в пресс-службе.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или 4 тонн груза на расстояние более 1000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается.