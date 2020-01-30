Итоги учений по финансовому обеспечению в условиях военного времени подвели МО РФ

Средства, выделенные на финансирование воинских частей и все положенные выплаты для личного состава, участвующего в крупных учениях, должны дойти до адресатов вовремя, и с этой задачей военное ведомство справляется. При этом не имеет значения, как долго длятся маневры, насколько внезапной была передислокация, и в какой части страны оказались военнослужащие. Об этом сегодня на совещании заявила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.

Успех маневров напрямую зависел и от действий военных финансистов, которые смогли обеспечить бесперебойное поступление необходимых средств.

Все расчеты с личным составом были произведены в максимально удобной для военнослужащих форме и вовремя, в том числе и с теми, кто был призван из запаса.

В самом начале учений резервисты получили зарплатные карты, на которые и перечислялись средства. Всего таким образом рассчитались более чем с четырьмя тысячами граждан, призванных из запаса. Для банковского обслуживания личного состава были развернуты два полевых учреждения Банка России.