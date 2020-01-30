Путин назначил нового замдиректора ФСО
Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил генерал-майора Виктора Шлемина на пост статс-секретаря – заместителя директора Федеральной службы охраны России. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Прежний заместитель директора ФСО Николай Контрадюк освобожден от своей должности.
«Назначить генерал-майора Шлемина Виктора Борисовича статс-секретарем - заместителем директора Федеральной службы охраны России, освободив его от занимаемой должности», - говорится в тексте документа.
Настоящий указ вступил в силу с момента его подписания 30 января 2020 года.
Ранее президент России прекратил полномочия главы Республики Чувашия Михаила Игнатьева, уволив его с формулировкой «утрата доверия». Регион возглавил Олег Николаев, с которым Путин провел рабочую встречу.