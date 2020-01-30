Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал строже относиться к хамящим чиновникам. Глава государства отметил, что действующие законы в стране позволяют «выметать» таких людей из органов управления.

«Нужно строже подходить к тем людям, которые хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение. Перед законом все должны быть равны, и нужно просто эффективно использовать эти инструменты. Действующий закон позволяет принимать необходимые решения и в отношении таких должностных лиц, которых нужно выметать из органов власти и управления», - заявил президент.

При этом, добавил глава государства, увольнять хамящих управленцев нужно не взирая на их звания и былые заслуги.