Путин потребовал строже относиться к хамящим чиновникам
Глава государства отметил, что действующее законодательство позволяет эффективно пресекать подобные инциденты.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал строже относиться к хамящим чиновникам. Глава государства отметил, что действующие законы в стране позволяют «выметать» таких людей из органов управления.
«Нужно строже подходить к тем людям, которые хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение. Перед законом все должны быть равны, и нужно просто эффективно использовать эти инструменты. Действующий закон позволяет принимать необходимые решения и в отношении таких должностных лиц, которых нужно выметать из органов власти и управления», - заявил президент.
При этом, добавил глава государства, увольнять хамящих управленцев нужно не взирая на их звания и былые заслуги.