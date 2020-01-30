Басманный суд арестовал главного фигуранта дела Голунова

Басманный суд Москвы арестовал бывшего начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца в рамках расследования уголовного дела Ивана Голунова.

Ляховец - самый высокопоставленный из пяти фигурантов дела. По версии следствия, именно он был организатором преступления, в ходе которого его подчиненные подбросили наркотики журналисту, сфабриковав тем самым результаты оперативно-розыскной деятельности. Родственники и защита подсудимого настаивали на внесении залога, но суд решил иначе.

«Суд постановил - ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», - огласила решение судья.

Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. По сообщениям полиции, у него были найдены наркотики. Сотрудник СМИ сразу заявил, что наркотики ему подбросили. Позже уголовное преследование отменили «в связи с недоказанностью участия» Голунова в преступлении. В отношении пяти бывших работников МВД были возбуждены уголовные дела.