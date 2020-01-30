В AliExpress уточнили режим работы сервиса на фоне распространения коронавируса

Работа с почтовыми отправлениями китайской виртуальной площадки AliExpress происходит в штатном режиме. Об этом «Звезде» сообщили во внешнем пресс-офисе компании.

Ранее ряд СМИ опубликовал новость о том, что из-за вспышки коронавируса в КНР, многим пользователям из Украины стали приходить сообщения с просьбой отменить заказ. В частности, сообщалось, что из-за эпидемии он не может быть доставлен.

«Сейчас в Китае празднуют Новый год, поэтому ежегодно некоторые производители и поставщики могут начать заниматься обработкой заказа позднее, с учетом новогодних каникул. Это штатный режим работы. Отправление на сегодняшний день работает в нормальном режиме: большая часть осуществляется морем и грузовым авиасообщением», - рассказал сотрудник внешнего пресс-офиса AliExpress Россия по имени Шамиль.

По последним данным, от коронавируса уже погибли 170 человек. Заразившихся по всему миру почти 8 тысяч. Первые случаи болезни уже подтвердили в Индии и на Филиппинах. Продолжается массовая эвакуация иностранных граждан из эпицентра эпидемии - города Ухань.

Российские вирусологи, совместно с коллегами из Китая, ведут разработку сыворотки для лечения заболевания.