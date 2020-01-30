«Криков не было»: пассажирка «заминированного» самолета о ситуации в салоне во время ЧП

Никаких криков в салоне самолета не было, а угрожавшая взорвать воздушное судно женщина, вероятнее всего, была не в себе. Об этом рассказала одна из пассажирок - Марина Смирнова.

По ее словам, ситуация завершилась благополучно, никто не пострадал.

«Все нормально. Все живы, здоровы. Полиция взяла показания у тех, кто рядом был с этой женщиной», - сказала она в ролике, опубликованном в Instagram.

Сегодня, 30 января, в Домодедово экстренно приземлился самолет. На борту воздушного судна находилась пассажирка, угрожавшая взорвать его. Известно, что самолет выполнял рейс Симферополь - Москва.

Как отметили в пресс-службе авиакомпании S7, которой принадлежит самолет, одна из пассажирок встала в проходе салона и заявила о якобы наличии у нее взрывного устройства.

В настоящее время воздушное судно находится на отдельной стоянке. Рейс был встречен сотрудниками силовых структур и экстренных служб аэропорта. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия.