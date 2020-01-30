В Махачкале огонь со сгоревшего ангара перебросился на крышу здания минпрома: видео

В Махачкале полыхает кровля здания Министерства промышленности и энергетики Республики Дагестан. Площадь возгорания достигла уже 400 квадратных метров.

Как уточнили в ГУ МЧС по региону, ангар, с которого перекинулось пламя, сгорел полностью. Площадь этого возгорания составила 1,8 тысячи «квадратов».

На ролике с места инцидента видно, что пожарные в настоящее время тушат огонь на кровле здания. При этом в небо поднимается черный столб дыма.

В настоящее время на месте ЧП работают 44 человека и 12 единиц техники.