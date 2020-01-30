Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Телескоп Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) Национальной солнечной обсерватории в США детально запечатлел поверхность Солнца. В будущем, полагают ученые, при помощи нового оборудования люди смогут больше узнать о поведении звезды.

Первое опубликованное фото с телескопа получено 10 декабря прошлого года. На нем запечатлен небольшой участок солнечной плазмы, которая покрывает всю поверхность небесного тела. Каждая ее «клетка» по площади сопоставима с американским штатом Техас.

Телескоп DKIST, расположенный на острове Мауи на Гавайях, имеет самое большое в мире для солнечного телескопа четырехметровое зеркало, пишет сайт Научного фонда США. При помощи него ученые смогут исследовать активность на Солнце, которая отражается на авиационном передвижении, спутниковой связи, электрических сетях и GPS. Ожидается, что прибор полноценно приступит к работе с июля 2020 года.