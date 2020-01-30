«Преступно и аморально»: Захарова ответила на слова Зеленского о роли СССР в «развязывании» Второй мировой войны

Предельно жесткую оценку заявлениям Владимира Зеленского о Второй мировой войне дали в МИД России. Прозвучавшие в Польше слова президента Украины о вине руководства СССР в ее развязывании прокомментировала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Подобные заявления переходят все границы и являются откровенным предательством истории своего собственного народа. Придумывать равную ответственность убийцы и жертвы преступно и аморально», - заявила Захарова.

Ранее свою оценку словам Зеленского дали и в Кремле, где считают, что такими заявлениями глава Украины оскорбляет десятки миллионов россиян, граждан стран СНГ, а также украинцев, чьи родственники погибли, освобождая мир от немецко-фашистских захватчиков.