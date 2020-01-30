Более 60 россиян находятся на борту круизного судна, которое задержали в Италии из-за коронавируса

На борту задержанного в Италии из-за подозрений на коронавирус круизном лайнере Costa Smeralda находятся 67 россиян. Об этом сообщает посольство РФ на Апеннинах. Инцидент произошел в порту Чивитавеккти, что в 100 километрах от итальянской столицы.

При обследовании судна, была обнаружена китайская пассажирка с признаками заболевания, очаг распространения которого находится в провинции Хубэй в КНР.

Российским дипломатам удалось установить точное количество соотечественников и связаться с ними. На круглосуточной основе работает мобильный номер для экстренных сообщений, которых пока не поступало, сообщили в дипломатическом ведомстве.

«Посольством от судовладельца получен полный список российских граждан, которые находятся на борту лайнера Costa Smeralda, их насчитывается 67 человек. По заверению судовладельца, пассажиры судна обеспечиваются питанием и всем необходимым. В ближайшее время дипломат посольства прибудет в порт для оказания возможного содействия россиянам. Вопрос держится на контроле», - сообщили «Звезде» в посольстве РФ в Италии.

Итальянские СМИ сообщают, что сейчас вирусологи обследуют 54-летнию уроженку Макао, которая путешествует в компании супруга. Оба помещены в санитарный изолятор, оборудованный на судне.

Всего на туристическом корабле, который совершает круиз по Средиземному морю, находятся 6 тысяч человек и около 1 тысячи членов экипажа, которым пока запрещено сходить на берег.

В ближайшее время должны быть готовы медицинские анализы, после чего власти страны примут дальнейшие решения о судьбе пассажиров и экипажа Costa Smeralda.