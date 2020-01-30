СК РФ: оставивший сыновей в Шереметьево мужчина избивал жену и детей

Мужчина, который уехал на заработки и бросил сыновей в аэропорту Шереметьево, регулярно избивал свою супругу и детей. Об этом заявили в Следственном комитете РФ.

«Правоохранительными органами получена информация о том, что данный мужчина, находясь по месту жительства в городе Комсомольск-на-Амуре, причинял своей супруге и детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев», - говорится в сообщении ведомства.

По факту истязаний против мужчины возбудили уголовное дело. В СК добавили, что семья ранее попадала в поле зрения органов системы профилактики Комсомольска-на-Амуре, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей. Действиям сотрудников органов профилактики также дадут оценку - возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Отец бросил двоих сыновей в московском аэропорту Шереметьево 27 января. Он оставил записку о том, что вынужден уехать из-за тяжелого финансового положения и вернется за детьми, как только сможет. В данный момент решено передать детей под опеку бабушки.