Вандалы осквернили памятник «Алеша» в болгарском Пловдиве

Вандалы осквернили памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» в болгарском Пловдиве. Неизвестные облили скульптуру красной краской и исписали надписями. Причем, это уже второй случай вандализма над памятником за последние две недели.

Как заявили в администрации города, сейчас ведутся работы по очистке монумента, после чего планируется установить камеры видеонаблюдения, чтобы предотвратить подобные инциденты в дальнейшем, сообщает Болгарское национальное радио.

Памятник советскому солдату-освободителю был торжественно открыт 60 лет назад в болгарском Пловдиве. Это 11-метровая скульптура воина, смотрящего на восток. На смотровую площадку монумента ведут 100 ступеней, а самого «Алешу» видно почти из любой части города.