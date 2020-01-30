«Сакральная атмосфера»: архитектор рассказал об уникальном убранстве Главного храма ВС РФ

Отделка нижнего (малого) храма Главного храма Вооруженных сил России выполнена из керамики и украшена гжельской росписью, а при изготовлении мозаичных панно использовались кусочки стеклянной смальты. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал главный архитектор Главного храма ВС РФ, автор проекта Дмитрий Смирнов.

«Все убранство сделано из керамики и стекла, стеклянная смальта – мозаика. Не случайно выбраны цвета гжели – русского искусства. А мозаика представлена в традиционно каноническом стиле русской церкви, русско-византийском. Каждый кусочек клали сотни людей по эскизам художников», - сказал он.

Смирнов отметил, что мозаика была сделана всего за три месяца, что является рекордным сроком для такой сложной работы.

«Здесь расположена мозаика с изображением собора архангела Михаила. Это покровители воинов стоят здесь с копьями. Эти архангелы охраняют воинов, которые будут здесь молиться», - сказал архитектор, указав на рисунок мозаики.

Затем архитектор показал на киоты, выполненные из керамики и также украшенные гжелью. Он объяснил, что облицовочные материалы проходили порядка пяти-семи обжигов, затем их покрывали золотом, синем гжелем, перламутром и обжигали.

«Это очень длинный процесс. Сделать это за этот срок - это подвиг для мастеров и художников. Древняя технология изразцов, сделанная в современном дизайне Храма Вооруженных сил», - добавил Смирнов.

Нижний храм будет посвящен князю Владимиру, поэтому в одном из внутренних залов расположена мозаика Крещения князя Владимира в Херсонесе. Под потолком расположен хорос (паникадило) - центральная люстра.

«Называется хорос (паникадило), конечно, функционально это конечно и есть люстра, на которой расположены ордена. Пересекается со сводами большого храма. На большом храме у нас ордена Российской империи, России и Советского Союза, а здесь церковные символы в такой же стилистике, поэтому есть отзыв к верхнему храму», - пояснил Смирнов.

По словам автора проекта, полы храма выложены из мрамора, при строительстве использовался минерал оникс, также имеются вставки из литой латуни. Также архитектор рассказал, что при отливе ступеней и пандусов перед входом в храм использовалась трофейная техника вермахта.

«Трофейная техника переплавлена и в состав метала какое-то количество металла добавлено. Нельзя переплавить все – это будет не чугун, это будет сталь и заржавеет. Какое то кол -во килограммов прямо в печку заливали и разбавляли чугун сталью. При отливе использовалось разное оружие: пушки, куски танков, куски от немецких танков «Тигр», гусеницы», - пояснил Смирнов.

Он показал алтарь малого храма и пояснил, что после освящения туда смогут войти только священнослужители. Смирнов рассказал, где будет стоять престол, а также показал, где расположена фреска, на которой изображено церковное таинство - Евхаристия.

«Уникальная фреска, обрамление, фон будут выполнены в металле, золоченный металл. Уникальная большая икона - Евхаристия. Здесь хоросы витражные, также все убранство в мозаике и керамике», - добавил он.

Архитектор показал, помещение, где будет совершается таинство крещения.

«Это помещение крестильни. Оно уникально чем, вся мозаика выполнена в керамике. Прожилки - глина, которая через печь превращается в керамику, а купель выполнена в фарфоре - белая глина. Купель сделана специально для взрослых крещаемых. Сделано по раннее христианским традициям, когда заходил крещаемый входил с Запада и выходил на Востоке и вместе с ним в купель входили священник и крестный. И вместе с ним в купель входили священник и крестный. Получалось, что священник входит одной стороны, крестный с другой, крещаемый в центре. И все они вместе втроем выходят на восток, на Христа», - поделился автор проекта.

Он рассказал, что в дальнейшем в крестильне будет установлена и малая купель для крещения младенцев.

«Мы специально старались создать сакральную атмосферу. Специально сделано темное звездное небо – показана некая бесконечность мира, космоса, то, что наша жизнь не кончается она вечна, если мы правильно живем», - отметил Смирнов.

По словам архитектора, несмотря на то, что здание выполнено в уникальном стиле, строилось оно строго по православным канонам.

«Здесь все выполнено по канонам, иконы находятся по периметру расположены иконы, которые связаны с воинством, с крещением , святые отцы, спаситель, богородица. Здесь все выполнено по церковным канонам, но в уникальном стиле. Это особое место, но при этом это абсолютно в канонах. Чудо, что это свершилось, что сейчас идет празднование крещения, оно длится несколько дней и идет сейчас, и мы сегодня презентовали сдали помещение крестинам», - заключил архитектор.

Главный храм Вооруженных Сил России возводится в подмосковном парке «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сам собор и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя, а также в честь всех ветеранов.

Возведение Главного храма ВС РФ осуществляется на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.