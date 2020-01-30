Опубликовано видео из салона «заминированного» самолета в Домодедово

Опубликовано видео из пассажирского салона самолета, который сегодня экстренно приземлился в Домодедово из-за угрозы минирования. О наличии бомбы сообщила одна из пассажирок рейса Симферополь-Москва. Пилоты доложили об инциденте на землю и запросили срочную посадку.

На земле воздушное судно встретили сотрудники правоохранительных органов и служб авиационной безопасности. Женщину, угрожавшую взорвать лайнер задержали и допросили сотрудники ФСБ.