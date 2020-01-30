В МИД РФ заявили о негативной реакции арабских стран на «сделку века»

Москва будет координироваться с палестинскими и израильскими партнерами в связи с предложенной президентом США Дональдом Трампом «сделкой века». Об этом заявила официальны представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, Москва следит за реакцией арабских стран на «сделку века». По данным ведомства, она в основном пока негативная.

Белый дом 28 января обнародовал документ по «сделке века», которая должна разрешить многолетний палестино-израильский конфликт. В презентации речь идет о границах и статусе Иерусалима, экономическом плане Дональда Трампа, вопросах безопасности и пограничных переходах.

Суть «сделки века» в создании двух государств – арабского со столицей в восточном Иерусалиме и еврейского. Сам Иерусалим, по плану Трампа, останется неделимой столицей Израиля. Инициативы Трампа вызвали неоднозначную реакцию в мире и резкое отрицание в самой Палестине.