В Домодедово раскрыли подробности инцидента с экстренно приземлившимся самолетом

Пассажирский самолет, на борту которого находилась угрожавшее его взорвать женщина, благополучно сел в Домодедово. Известно, что воздушное судно выполняло рейс Симферополь - Москва.

Как отметили в пресс-службе авиакомпании S7, которой принадлежит самолет, одна из пассажирок встала в проходе салона и заявила о якобы наличии у нее взрывного устройства.

«Согласно инструкции, командир воздушного судна сообщил об инциденте в аэропорт Домодедово», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что самолет в настоящее время находится на отдельной стоянке. Рейс был встречен сотрудниками силовых структур и экстренных служб аэропорта. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия.

В свою очередь, в пресс-службе воздушной гавани «Звезде» рассказали о том, что в подобных ситуациях предусмотрены дополнительные процедуры безопасности.

«Этот случай не является исключением. На данный момент служба аэропорта совместно с силовыми структурами проводит необходимые дополнительные мероприятия», - отметил представитель аэропорта.

Ранее стало известно, что правоохранители уже задержали женщину, угрожавшую взорвать самолет. В настоящее время она доставлена в линейный отдел внутренних дел.