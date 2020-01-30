США признали необходимость диалога с Россией по контролю над вооружениями

Вашингтону необходимо поддерживать диалог с Москвой по вопросу контроля над вооружениями. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, без сотрудничества ядерных держав не обеспечить безопасность Европы и мира.

«Мы начинаем диалог о следующем поколении соглашений в сфере контроля над вооружениями», - сказал Помпео.

В августе прошлого года США объявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, после чего он утратил силу. Через год также завершится срок действия соглашения о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению наступательных вооружений СНВ-3. Россия и Соединенные Штаты ведут переговоры о его продлении.