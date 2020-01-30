В Кремле проанализируют «сделку века»

После встречи президента Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Кремле анализируют американскую инициативу по палестино-израильскому урегулированию. Об этом в четверг, 30 января, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Продолжаем анализировать», – сообщил Песков.

Отмечается, что Путин стал первым главой государства, с которым Нетаньяху встретился после своего визита в Вашингтон.

Во вторник, 28 января, Белый дом обнародовал инициативу по палестино-израильскому урегулированию, которая должна разрешить многолетний конфликт. Ее суть заключается в создании двух государств – арабского со столицей в восточном Иерусалиме и еврейского.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху хотел бы услышать мнение Путина о «сделке века».