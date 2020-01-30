СМИ: угрожавшая взорвать самолет в Домодедово женщина задержана

Правоохранители задержали женщину, угрожавшую взорвать самолет в столичном аэропорту Домодедово.

По данным паблика Baza, в настоящее время она доставлена в линейный отдел внутренних дел.

Также известно, что задержанную опрашивают сотрудники ФСБ и МВД.

Ранее сообщалось, что в Домодедово совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании S7. Лайнер следовал по маршруту Симферополь-Москва, когда одна из пассажирок стала угрожать взорвать воздушное судно. Пилоты доложили о нештатной ситуации на землю и приступили к снижению.