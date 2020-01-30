В Домодедово экстренно приземлился «заминированный» самолет
О нештатной ситуации на землю сообщили пилоты, во время рейса по маршруту Симферополь-Москва.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
В московском аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании S7. Лайнер следовал по маршруту Симферополь-Москва, когда одна из пассажирок стала угрожать взорвать воздушное судно. Пилоты доложили о нештатной ситуации на землю и приступили к снижению.
«В подобных ситуациях предусмотрены дополнительные процедуры безопасности. Этот случай не исключение. Службы аэропорта совместно с силовыми структурами проводят необходимые мероприятия», - рассказал «Звезде» пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов.
Сейчас лайнер буксируют на стоянку, после чего в случившемся будут разбираться сотрудники правоохранительных органов и служб авиационной безопасности.