В Домодедово экстренно приземлился «заминированный» самолет

В московском аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании S7. Лайнер следовал по маршруту Симферополь-Москва, когда одна из пассажирок стала угрожать взорвать воздушное судно. Пилоты доложили о нештатной ситуации на землю и приступили к снижению.

«В подобных ситуациях предусмотрены дополнительные процедуры безопасности. Этот случай не исключение. Службы аэропорта совместно с силовыми структурами проводят необходимые мероприятия», - рассказал «Звезде» пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов.

Сейчас лайнер буксируют на стоянку, после чего в случившемся будут разбираться сотрудники правоохранительных органов и служб авиационной безопасности.