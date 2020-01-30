Путин рекомендовал ВС РФ проработать вопросы о расширении составов преступлений

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Верховному Суду страны проработать вопросы о расширении составов преступлений, дела о которых рассматриваются судом присяжных. Ожидается, что задача будет проработана до 1 июня.

Ответственным за выполнение вопроса назначен председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев. Соответствующий перечень поручений был опубликован на сайте Кремля.

Путин также призвал рассмотреть вопрос о целесообразности введения института следственного судьи.

Кроме того, президент поручил ВС РФ совместно с Генпрокуратурой и СК РФ проработать вопрос о наделении стороны защиты правом назначать судебную экспертизу, а также, при необходимости, представлении предложения об изменениях в законодательство. Срок рассмотрения обозначен 1 июля 2020 года. Ответственными за выполнение назначены руководитель администрации президента Антон Вайно, председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев, генпрокурор Игорь Краснов и председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Также сегодня, 30 января, Путин поручил профильным ведомствам рассмотреть вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий.