Американскому астронавту выделили место на «Союзе» для полета на МКС осенью 2020. Об этом сообщили в четверг, 30 января, в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

Отмечается, что место выделено по запросу США.

«Заявка американцев рассмотрена, по этому поводу уже есть решение межведомственной комиссии... В осенний старт уже включен один из астронавтов», – заявил начальник ЦПК Павел Власов.

Кроме того, США заказали место в российских «Союзах» для полета на МКС весной 2021 года, передает РИА Новости.

В декабре 2019 года сообщалось, что NASA ведет переговоры с Роскосмосом о приобретении одного-двух дополнительных мест на «Союзе» для доставки экипажа на МКС до возобновления собственных пилотируемых полетов.