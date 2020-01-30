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В администрации Зеленского опровергли просьбу об отставке Гончарука

Анна Касаткина
15:24 30.01.2020
Премьер-министр Украины заявлял, что подал в отставку после скандала с аудиозаписями, на которых он критикует президента.
В администрации Зеленского опровергли просьбу об отставке Гончарука
© Фото: Volodymyr Tarasov Globallookpress

Заявление об отставке премьера-министра Украины Алексея Гончарука не регистрировалось в офисе президента Владимира Зеленского. Об этом сообщается в официальном ответе администрации на запрос украинского журналиста Алексея Братущака.

«Заявление об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука в регистрационно-справочной базе Офиса президента Украины не зарегистрировано», - говорится в документе.

Братущак опубликовал сообщение офиса на своей странице в Facebook, назвав заявление главы правительства о том, что он подал в отставку, «фейком». Он в ироничной форме предположил, что Гончарук мог отправить заявление через мессенджер или по sms.

Ранее в Сети оказались аудиозаписи, на которых человек с голосом, похожим на голос Гончарука, критикует Зеленского. В частности, он упрекает украинского лидера в непонимании принципов экономики. Гончарук не стал отрицать подлинность записи, однако заявил, что она была смонтирована. После скандала Гончарук, по его словам, подал заявление об отставке. Зеленский отставку не принял, так как «решил дать шанс» правительству Гончарука и ему лично.

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