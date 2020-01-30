Число погибших от коронавируса в Хубэе увеличилось до 162 человек

В китайской провинции Хубэй число погибших от коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 162 человек, количество зараженных смертельной инфекцией возросло до 4586 человек. Такие данные по состоянию на 30 января приводит издание China Daily.

Накануне, 29 января, китайские эпидемиологи заявили, что по предварительным прогнозам, с 8 февраля эпидемия пойдет на спад. В этот же день власти сообщили, что общее число зараженных на материковой части Китая достигло 5974 человек, из которых в Хубэе находятся 3554 инфицированных.

Представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР У Хао призвал не избегать жителей Уханя, который считается эпицентром распространения смертельного вируса, так как «общим врагом» является инфекция, а не горожане.