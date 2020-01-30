Путин поручил проанализировать правоприменительную практику по делам о защите чести из-за постов в Сети

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил проанализировать правоприменительную и судебную практики по уголовным делам о защите чести и достоинства, возбужденным из-за публикаций в Интернете. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Генеральной прокуратуре РФ проанализировать совместно с Роскомнадзором при участии Верховного суда РФ правоприменительную и судебную практику по делам о защите чести и достоинства, возбужденным в связи с распространением в информационно-телекоммуникационной сети интернет информации, порочащей честь или достоинство гражданина, а также представить предложения по совершенствованию правоприменительной деятельности в этой сфере», - говорится в сообщении.

Ответственными за исполнение президентского поручения назначены генеральный прокурор страны Игорь Краснов, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Срок исполнения - 1 июня 2020 года.