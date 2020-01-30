Басманный суд арестовал второго экс-полицейского по делу Голунова

По делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова арестован второй экс-полицейский Денис Коновалов. Решение принято Басманным судом в четверг, 30 января.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», – огласил решение судья.

Отмечается, что защита просила ограничиться домашним арестом Коновалова, поскольку он сейчас нигде не работает и содержит двух сыновей.

В свою очередь, обвинение настаивало на аресте, опасаясь, что Коновалов сможет оказать давление на свидетелей и потерпевшего, поскольку обладает связями в правоохранительных органах и спецслужбах и знает методы оперативно-разыскной деятельности.

Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. По сообщениям полиции, у него были найдены наркотики. Сотрудник СМИ сразу заявил, что наркотики ему подбросили. Позже уголовное преследование отменили «в связи с недоказанностью участия» Голунова в преступлении. В отношении пяти бывших работников МВД были возбуждены уголовные дела.

Ранее сегодня Басманный суд санкционировал арест на два месяца другого фигуранта дела Романа Феофанова.