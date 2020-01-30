Пожарные эвакуируют РАНХиГС в Москве

На проспекте Вернадского в Москве эвакуируют абитуриентов и персонал Колледжа многоуровневого профессионального образования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС). Причина – сильное задымление. Сейчас на месте происшествия работают представители экстренных служб, которые занимаются поиском источника возгорания.

Причиной задымления стало возгорание мебели на цокольном этаже здания, сообщили «Звезде» в пресс-службе столичного главка МЧС. Сведений о пострадавших не поступало.

Двумя часами ранее столичным пожарным пришлось эвакуировать около 800 человек из химического факультета МГУ, где также наблюдалось сильное задымление, причиной которого стало возгорание электрических кабелей в вентиляционном коробе.