СМИ: AliExpress приостановил доставку товаров из-за коронавируса

Продавцы китайской виртуальной площадки AliExpress приостановили доставку товаров из-за вспышки коронавируса в Китае. Сообщения с просьбой отменить заказ стали приходить покупателям с Украины.

В частности, в предупреждении говорится о том, что из-за эпидемии товар не может быть доставлен, добавляет УНИАН.

«Пожалуйста, отмените ваш заказ. Мы постараемся вернуть деньги как можно скорее», - уточняется в сообщении.

К настоящему времени известно минимум о 132 погибших от коронавируса в Китае. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке.

В самом Китае действуют жесткие карантинные меры и идет эвакуация туристов. Своих сограждан начали вывозить власти России, США, Японии и других стран. Российские специалисты, совместно с вирусологами из КНР, ведут работу над созданием вакцины от коронавируса.