Часть пограничной стены между США и Мексикой рухнула из-за сильного ветра.

Инцидент произошел из-за непогоды - несколько секций недостроенной пограничной стены повалились, а фрагменты улетели на мексиканскую территорию.

«К счастью, мексиканские власти быстро среагировали и перекрыли дорожное движение на близлежащей улице», - цитирует «Интерфакс» представителя американского пограничного патруля Карлоса Питонеса.

Более того, по его словам, мексиканцы собрали фрагменты ограждения и даже вернули их.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп намерен потребовать объяснений от подрядчика.

Строительство стены между США и Мексикой началось в прошлом году по инициативе Трампа. Она предназначена для предотвращения незаконного перехода границы мигрантами из Латинской Америки.

Год назад Трамп выложил в своем Twitter фотографию участка стены. В подписи он отметил, что стена «высокая, крепкая и красивая».