Путин поручил подготовить предложения о выплатах к 75-летию Победы

Официальный сайт Кремля опубликовал «Перечень поручений по итогам 41-го заседания Российского организационного комитета «Победа». Согласно документу, Владимир Путин поручил Правительству РФ подготовить и представить предложения о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы.

Денежная помощь коснется ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников нацистских концлагерей, тюрем и гетто, вдов и вдовцов военнослужащих, погибших на войне с Финляндией в 1939-40 годах, в Великой Отечественной и на войне с Японией в 1945-м году. Также получат выплаты вдовы и вдовцы умерших ветеранов, и бывшие совершеннолетние узники нацистских тюрем, гетто и концлагерей.

Ранее на встрече с ветеранами и представителями общественных организаций Путин заявлял, что размер юбилейных выплат должен составить 75 тысяч рублей для ветеранов войны и 50 тысяч для тружеников тыла. Обычно суммы составляют 10 и 5 тысяч рублей соответственно. Труженики тыла ВОВ приравнены к ветеранам на основании Закона «О ветеранах» от 1995 года.