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Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут бабушке

Егор Левин
14:03 30.01.2020
Такое решение было принято после установления фактов того, что в отношении отца заведено три уголовных дела, а братьев или сестер, о которых он говорил ранее, нет.
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут бабушке
© Фото: ТРК "Звезда"

Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила о решении, принятом в отношении мальчиков, которых отец, уезжая на заработки, оставил одних в московском аэропорту.

Во время рабочей встречи с членами общественной палаты и заместителем председателя правительства Хабаровского края Кузнецова поставила задачу определиться с жизнеустройством детей. В течение совещания было установлено, что в отношении бросившего их отца заведено три уголовных дела, а братьев или сестер, о которых он говорил ранее, нет. Поэтому было избрано решение передать мальчиков бабушке по материнской линии.

Напомним, 27 января стало известно о том, как отец бросил двоих своих сыновей в московском аэропорту Шереметьево, уехав на заработки в другой город. Он оставил вместе с ними записку о том, что вынужден уехать из-за тяжелого финансового положения и вернется за детьми, как только сможет. Позже детей поместили в больницу подмосковных Химок, где они проходили плановое обследование. 

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