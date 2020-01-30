Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут бабушке

Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила о решении, принятом в отношении мальчиков, которых отец, уезжая на заработки, оставил одних в московском аэропорту.

Во время рабочей встречи с членами общественной палаты и заместителем председателя правительства Хабаровского края Кузнецова поставила задачу определиться с жизнеустройством детей. В течение совещания было установлено, что в отношении бросившего их отца заведено три уголовных дела, а братьев или сестер, о которых он говорил ранее, нет. Поэтому было избрано решение передать мальчиков бабушке по материнской линии.

Напомним, 27 января стало известно о том, как отец бросил двоих своих сыновей в московском аэропорту Шереметьево, уехав на заработки в другой город. Он оставил вместе с ними записку о том, что вынужден уехать из-за тяжелого финансового положения и вернется за детьми, как только сможет. Позже детей поместили в больницу подмосковных Химок, где они проходили плановое обследование.