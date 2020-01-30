В России ограничат проезд на 16 КПП на границе с Китаем

Движение через 16 КПП на границе России и Китая ограничат 31 января в соответствии с распоряжением правительства. Мера принимается в качестве профилактической против эпидемии коронавируса.

«Минтрансу России совместно с Пограничной службой ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 года временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой», - говорится в документе.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке. Еще одной мерой противодействия распространению болезни в России станет проверка мобильными бригадами скорой помощи московских гостиниц, в которых проживают туристы из КНР.