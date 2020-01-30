Матвиенко рассказала о совместной работе ученых из РФ и КНР над вакциной от коронавируса

Российские и китайские ученые вместе работают над созданием эффективной вакцины от коронавируса, вспышка которого произошла в провинции Хубэй в КНР.

Ранее китайская сторона передала российским вирусологам фрагменты генома коронавируса, для начала лабораторных исследований, к которым уже подключились ключевые научные организации России. Об этом рассказала спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко.

«Идет постоянный обмен информацией с КНР и совместная работа российских и китайских ученых по выработке сыворотки против коронавируса. Идет ускоренная, интенсивная работа», - цитирует РИА Новости заявление Матвиенко.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что Китай принимает серьезные меры для противодействия распространению вируса и подчеркнула, что Россия приняла необходимые шаги по его недопущению на территорию страны.

Сегодня в Москве работает сорок мобильных бригад скорой медицинской помощи, врачи проверяют столичные гостиницы в которых проживают туристы из Китая. У гостей из Поднебесной измеряют температуру и интересуются их самочувствием.

В самом Китае не осталось незараженных коронавирусом провинций. В аптеках не хватает противовирусных препаратов и защитных масок. Болезнь уже унесла жизни 170 человек, более 8 тысяч человек по всему миру инфицированы.